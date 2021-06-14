Отказ от участия в выборах в Госдуму является личным решением Соболь – директор ФБК* Жданов

Отказ от участия в выборах в Государственную Думу является личным решением юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

«Любовь Соболь приняла личное решение не участвовать. Есть люди, которые продолжают гонку, и Олег Степанов, и много региональных координаторов, которые идут на выборы и не прекращают свою кампанию. Что касается личных мотивов Любови, это лучше к ней обратиться. Безусловно, как решение об участии в выборах, так решение о прекращении участия в выборах, каждый кандидат принимает самостоятельно», — сказал он.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь ранее объявила, что отказывается от планов участвовать в думских выборах. На своей странице в Facebook политик написала, что в свете недавно принятых законов, которые ужесточают правила выдвижения кандидатов, а также преследования сторонников оппозиционного политика, она не может обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании. Все данные этих людей будут у государства. Л.Соболь добавила, что намерена сосредоточить все усилия на поддержке стратегии «Умного голосования».

* — власти РФ считают экстремистской организацией и иностранным агентом.