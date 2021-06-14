Московские колледжи на этой неделе будут работать в удаленном формате

Ранее такое же решение приняли ряд вузов, в том числе МГУ, ВШЭ, РГГУ и МГТУ им. Баумана. В онлайн-режим перейдет также Московский городской педагогический университет. Студенты будут дистанционно сдавать экзамены, не требующие очного присутствия.
2021-06-14T21:32:00+03:00
2021-06-14T21:32:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854828-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Путин утверждает, что российские власти не занимаются убийствами политических оппонентов На вопрос ведущего американского телеканала NBC было ли «совпадением» то, что в последние годы убили сразу нескольких политических соперников Владимира Путина он ответил, что в России «нет такого рода привычки – убивать кого-либо»...
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)