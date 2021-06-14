Московские колледжи на этой неделе будут работать в удаленном формате

Ранее такое же решение приняли ряд вузов, в том числе МГУ, ВШЭ, РГГУ и МГТУ им. Баумана. В онлайн-режим перейдет также Московский городской педагогический университет. Студенты будут дистанционно сдавать экзамены, не требующие очного присутствия.