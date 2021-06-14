Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Волгоградской области

Никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, говорят в руководстве Приволжской железной дороге. Из-за ЧП на северо-западе региона меняют расписание. Так, поезда дальнего следования из Волгограда в Москву отправлены по другому маршруту. К месту происшествия направлены ремонтные бригады, причины аварии устанавливают.