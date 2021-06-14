Россия, как полагают страны-члены НАТО, модернизирует свой ядерный арсенал для «стратегического запугивания»

В итоговом документе они также обвинили Москву в агрессивной и безответственной позиции на мировой арене. В частности, в документе говорится о гибридных действиях Москвы против союзников по НАТО.

В ответ участники Североатлантического договора намерены действовать соразмерно, сбалансированно, координированно. НАТО планирует, как и прежде, предпринимать меры политического и военного характера, включая усиление интеграции средств ПВО и ПРО, развитие наступательных и оборонительных средств сдерживания.