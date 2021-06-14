Страны НАТО одобрили план по организации защиты в интернете

Он будет соответствовать трем целям, говорится в итоговом документе саммита альянса. Речь идет о коллективной обороне, кризисном регулировании и безопасности на основе сотрудничества. Члены организации будут в рамках международного права использовать весь спектр возможностей для активного сдерживания, защиты и противодействия всем возможным киберугрозам, в том числе возникающим в рамках гибридных кампаний.

Также в ответ на кибератаки будет в индивидуальном порядке приниматься решение о применении статьи 5 Устава НАТО. В ней говорится о коллективном ответе в случае нападения на одного из членов организации.