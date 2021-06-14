28 человек, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, пострадали при взрыве и пожаре на АЗС

28 человек, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, пострадали при взрыве и пожаре на автозаправке города. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, сказали чиновники агентству «Интерфакс». Ранее сообщалось о 33 раненых. В том числе одном ребенке.

В региональном управлении МЧС говорят, что спасатели сейчас проливают завалы на месте пожара. Ранее на АЗС прогремело не менее пяти взрывов, огонь охватил площадь в 1200 кв. метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. На заправке перекачивали газ из незаземленного газовоза.