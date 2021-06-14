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20:03, 14 июня 2021

В матче чемпионата Европы по футболу между Польшей и Словакией объявлен перерыв

После первого тайма счет встречи – 1:0 в пользу словаков. Мяч на 18-й минуте забил полузащитник Роберт Мак. Игра проходит в Санкт-Петербурге. 


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