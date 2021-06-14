Мэра Кисловодска перевезли на лечение в Москву

Александр Курбатов получил травму головы при падении с электросамоката. Как сказали агентству «Интерфакс» в госпитале имени Бурденко, транспортировка в столиц прошла удачно. Накануне сообщалось, что чиновника ввели в искусственную кому. До этого он перенес операцию.