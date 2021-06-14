Чеченский государственный телеканал «Грозный» показал сюжет о жительнице Халимат Тарамовой

На прошлой неделе ее вернули в семью после побега из-за побоев, рассказывали правозащитники.

Сама она сказала на камеру, что не помнит, как попала в квартиру в Махачкале, где укрывались жертвы домашнего насилия. Также в сюжете чеченского канала Тарамова утверждает, что дома ее права не нарушаются, на нее не оказывают давления. Отец 22-летней Тарамовой Аюб — бывший министр ЖКХ республики — утверждает, что его дочь вывезли из республики без объяснения и мотивов.

Тарамова, по словам правозащитников, бежала из республики опасаясь за свою жизнь. Она жаловалась на преследования из-за сексуальной ориентации.