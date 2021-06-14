Страны НАТО призвали Россию исключить США и Чехию из списка «недружественных стран»

В итоговом документе саммита альянса также говорится о том, что Москва должна воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

По мнению членов организации, российские власти активизировали свои гибридные действия против стран альянса. В качестве примера в документе говорится о попытках вмешательства в выборы, «политическое и экономическое давление», кибератаки, а также «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников». В то же время НАТО остается открытым для политического диалога с Москвой.