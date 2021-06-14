Московские чиновники обнаружили нарушения противокоронавирусных требований в ряде торговых центров города

А также в кинотеатре «Художественный» и дворце спорта «Мегаспорт», отмечают в мэрии и московском управлении Роспотребнадзора. Проверки проводились последние два дня. Нарушителям может грозить штраф или приостановка работы на три месяца.
2021-06-14T19:30:32+03:00
2021-06-14T19:30:32+03:00
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19:30, 14 июня 2021
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