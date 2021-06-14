Журналисты BBC покинули пресс-конференцию белорусских властей по ситуации с самолетом компании RyanAir

Журналисты британской медиакорпорации BBC покинули пресс-конференцию белорусских властей по ситуации с самолетом компании RyanAir. Поводом послужило участие в мероприятии арестованного в Минске оппозиционера Романа Протасевича.

В BBC свой уход с пресс-конференции еще до ее начала назвали «протестом». Британские журналисты считают, что Протасевич мог находиться в зале против своей воли. Ранее сообщалось, что к журналисту на протяжении 10 дней не пускали адвоката – к слову, как передает издание «Комсомольская правда в Беларуси», защитник Протасевича не знала о том, что ее подзащитный будет участвовать в пресс-конференции.

Кроме того, поддержать одного из основателей телеграм-канала Nexta решила журналист агентства БелаПАН. Она сказала Протасевичу, что искренне сочувствует ему, как и многие люди в Белоруссии, и при этом не верит ничему из того, что он говорит.

Журналист в ходе пресс-конференции утверждал, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания добровольно. Схожие заявления он делал, в частности, на видеозаписях, показанных белорусским государственным телеканалом ОНТ. Близкие Протасевича в ответ на это выразили мнение, что его пытают, а также дают ему психотропные препараты.

Протасевич вместе со своей девушкой Софьей Сапегой был задержан в конце мая, когда летел рейсом RyanAir из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске под предлогом угрозы взрыва.