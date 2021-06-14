Страны НАТО будут считать нападения на свои спутники основанием для коллективного военного ответа

В решении, которое приняли участники саммита альянса, говорится, что в подобной ситуации они намерены задействовать Пятую статью о коллективной обороне организации. Члены НАТО также уверены, что атаки в космосе или из космоса представляют собой явный вызов безопасности альянса, приводит выдержки из документа агентство Reuters. Полный текст решения должны опубликовать по окончании саммита.
2021-06-14T18:31:12+03:00
2021-06-14T18:31:12+03:00
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18:31, 14 июня 2021
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