Россия и США увеличили количество развёрнутых ядерных ракет

Одновременно с этим всё больше стран начинают производить такое вооружение.

Предполагаемое количество ядерных боеголовок, которые сейчас находятся в оперативном развёртывании, составляет 3825, и это на сто пять больше, чем в прошлом году. Об этом сказано в отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира. Там отметили, что большая часть из них, то есть около двух тысяч, принадлежат России или Соединённым Штатам. Исходя из этих данных, исследователи предположили, что Москва и Вашингтон «придают всё большее значение ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности».

Также в стокгольмском институте опубликовали статистику, согласно которой количество ядерных ракет в мире за год уменьшилось. Сейчас их 13 080, а в прошлом году было 13 400.

Эксперты обратили внимание на то, что уменьшение произошло только за счёт демонтажа списанных ракет в России и США. В отчёте отмечается, что остальные ядерные державы, за исключением Франции и Израиля, или уже нарастили ядерный арсенал, или работают над этим. Так, в Китае появилось тридцать новых боеголовок, в Великобритании – десять, а в Индии и Пакистане по шесть и пять соответственно. Помимо этого, исследователи отметили, что разработкой ядерной программы сейчас занимается и Северная Корея.

Ранее сегодня Федерация американских учёных опубликовала отчёт, из которого следует, что США хотят увеличить число авиабаз, на которых размещается ядерное оружие. На территории Штатов их будет не две, как сейчас, а пять. Специалисты отметили, что это связано с поступлением на вооружение нового типа бомбардировщиков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог с Россией надо продолжать и одновременно укреплять оборону. По словам Столтенберга, НАТО отреагирует на наращивание российской военной мощи.