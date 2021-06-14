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18:02, 14 июня 2021

Президент Владимир Путин отверг обвинения в попытке убийства политика Алексея Навального

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

На прямой вопрос журналиста, отдавал ли Путин приказ убить Навального, президент сказал, что у России «нет такой привычки кого-то убивать», следует из стенограммы разговора, опубликованного Кремлем. В ответ президент упомянул о столкновениях возле здания Конгресса США в январе этого года и выразил мнение, что арестованных после инцидента преследуют по политическим мотивам. Отношение к Навальному в колонии, утверждает Путин, такое же, как и к другим заключенным в России. Относительно назначения политику реального срока президент выразил мнение, что оппозиционер «прикрывался политической деятельностью» для того, чтобы решать свои, в том числе, «коммерческие» дела. Что именно имел в виду Путин, не уточняется. При этом для него самого, рассказал глава государства, Навальный – лишь один из осужденных. К слову, фамилию оппозиционера Путин за все время разговора, как следует из стенограммы, ни разу не назвал.

Ранее сам Навальный обвинял президента и ФСБ в попытке убить его в результате отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом уголовное дело по факту случившегося российские следственные органы так и не возбудили. В настоящий момент Навальный находится в колонии №2 в Покрове Владимирской области: в феврале суд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Этого потребовала ФСИН, обвинившая политика в нарушении условий испытательного срока.

Ранее в Госдепартаменте США сообщали, что американский президент Джо Байден в ходе личной встречи с Путиным 16 июня намерен поднять тему защиты прав человека и, в частности, ситуации с Навальным. В Кремле, в свою очередь, утверждают, что российский президент не намерен обсуждать с Байденом тему оппозиционера.

Иностранная пресса пишет о предстоящей встрече Путина и Байдена. Этому посвятила свою редакционную статью лондонская «Таймс».

«Встреча Путина и Байдена не изменит напряженных отношений» такой вывод делает британская Таймс в своей редакционной статье. Подробнее о публикации Максим Курников.

«Путин был прав, сказав, что двусторонние отношения между Россией и США «деградировали до низшей точки за последние годы» — соглашается с Президентом России редакция Таймс. Однако, в условиях когда никто не верит, что отношения можно улучшить Байден: «Байден должен дать понять, что противозаконному поведению Кремля будут противодействовать».

«На встрече с Путиным в среду в Женеве президент Байден будет искать способы, по крайней мере, ослабить напряженность», однако в Таймс не верят, что это будет просто, так как «На карту поставлены существенные геополитические проблемы, в которых Россия постоянно подрывает своих соседей и западные интересы». «Когда в марте Байден сказал интервьюеру, что считает Путина «убийцей», он говорил правду. Единственный надежный способ нормализации отношений — это убедить руководство России в том, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством.»

При этом в Таймс считают, что сам факт встречи Байдена с Путину придаёт президенту России международной значимости, однако соглашаются, что это необходимы компромисс. Ещё один неизбежный компромисс это снятие санкций со строительства Северного потока-2. Послабление санкций было в первую очередь в пользу Германии, однако Владимир Путин в этом случае получил, по мнению авторов, нежелательную уступку. Западным демократиям как альянсу суверенных государств по своей сути трудно выступать единым фронтом –пишут в Таймс.

Авторы статьи призывают Байдена чётко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии и это не наступление по их мнению, а приверженность коллективной безопасности в ситуации, когда Россия показала, что игнорирует территориальную целостность соседних государств».

«Байден не сможет повлиять на то как правит Путин ни лестью, ни принуждением. Его задача передать сообщение о том, что США не примут нынешний курс России и не перестанут защищать права человека и законность» — пишут в Таймс.


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