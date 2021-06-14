СК Белоруссии сообщает, что россиянке Софье Сапеге предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды и розни

Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Гора.

Об обвинениях стало известно сегодня, спустя три недели после задержания Сапеги. Сегодня суд в Минске оставил ее под арестом. Заседание проходило в закрытом режиме, сама девушка при этом не присутствовала.

Напомню, Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска вместе с ее молодым человеком, журналистом Романом Протасевичем.

Сегодня Проатсевич принял участие в брифинге МИДа Белоруссии. Он подробно ответил на вопросы журналистов, и в частности заявил, что в СИЗО на него не оказывалось давления и к нему не применяли физическое насилие

Протасевич добавил, что готов пройти независимую медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить отсутствие побоев. Он также добавил, что его никто не принуждал к сотрудничеству со следственными органами и это его личный выбор.

Политолог Владимир Пастухов считает, что Протасевича нельзя осуждать за то, что он пошел на сделку с белорусским следствием.

Роман Протасевич бывший главный редактор телеграм-канала НЕХТА, который активно освещал протесты в Белоруссии. Ему предъявлены обвинения в организации беспорядков и разжигании социальной розни.

Кстати, журналисты ВВС ушли с сегодняшней пресс-конференции в Минске в знак протеста. Они считают, что Протасевича вынудили принять участие в этом мероприятии.