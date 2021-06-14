Московские власти заявляют, что пока не планируют новые меры поддержки бизнеса в условиях объявленных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения вводятся всего на неделю, – сказал ТАСС заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни продлеваются с 15 по 19-е июня с сохранением зарплаты для работников.

Глава Московской Торгово-Промышленной палаты Владимир Платонов считает, что вопрос для компенсациях для бизнеса еще будет решаться. Об этом он сказал в эфире «Эха». «Эта тема пока до конца не закрыта, все зависит от того, какие масштабы будут этих ограничений. Я высказываю свое мнение как президент Московской торгово-промышленной палаты, я не представитель власти, я просто говорю, что работа между властью и предпринимателями, она сейчас ведется», — сказал он.

В.Платонов отметил, что по вопросам поддержки бизнеса продолжает работать антикризисный оперативный штаб.

Напомним также, что столичные власти ограничили работу московских ресторанов, кафе, баров и ночных клубов. Им запрещено обслуживать посетителей ночью. Также до 20-го июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах. Москвичам также запретили садиться на скамейки в парках, а также использовать детские спортивные площадки. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Вслед за Москвой ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом ужесточают власти Подмосковья. Прежде всего, усиливается контроль за соблюдением масочного режима, — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Подмосковные власти также призывают делать прививки. По словам Стригунковой, в различных организациях появится информация о ближайших пунктах вакцинации.

В Санкт-Петербурге новые анти-ковидные ограничения вводятся с 17 июня, после второй игры сборной России на Чемпионате Европы.

В ресторанах и барах нельзя будет проводить развлекательные мероприятия. С двух ночи до шести утра рестораны станут работать только на вынос. Во всех точках общепита приостановят работу детских комнат. В торговых центрах закроют все развлечения кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров. Кинозалы можно будет заполнять только наполовину. На концерты пустят не более 3 тысяч человек. Посетители всех мероприятий численностью более 75 человек обязаны носить маски. Исключения сделали только для точек общепита на предприятиях, вокзалах, в аэропорту и на заправках. Не попадают под запрет и службы доставки еды.

Санкт-Петербург на третьем месте в России по количеству заболевших после Москвы и Московской области. Согласно официальным данным, за сутки в стране выявлено более 13 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умер 371 человек.

В случае дальнейшего роста заболеваемости в стране может быть введен карантин, — предупреждает доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам Барановой, продолжительность подъема заболеваемости зависит от поведения населения и от мер, принимаемых властями.

Политолог Александр Кынев связывает ужесточение антикоронавирусных ограничений в Москве с предстоящими выборами в Госдуму.

По словам Кынева, одна из целей ограничений – новое препятствие для кампаний всех независимых кандидатов.