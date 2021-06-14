Чехия ведет в матче с Шотландией со счетом 2:0

Оба мяча забил чешский футболист Патрик Шик. Сейчас в игре группового этапа чемпионата Европы по футболу идет второй тайм. Сборные встречаются в Глазго.
2021-06-14T17:31:53+03:00
2021-06-14T17:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854738-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)