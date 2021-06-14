Московское управление Роспотребнадзора говорит о нарушениях в работе магазинов в ТЦ Афимолл

Им грозит штраф или закрытие на срок до трех месяцев. В этих магазинах отсутствовали устройства по обеззараживанию воздуха, не измеряли температуру у работников и не сформировали запас дезинфицирующих средств. Данные о нарушителях направлены в суд.

Тем временем в столичной мэрии говорят, что выявили нарушения во время выступления группы «Звери». Концертному залу «Мегаспорт» грозит приостановка работы или штраф до 1 млн руб. По данным московской инспекции, перед мероприятием наблюдались большие очереди, посетители не соблюдали требования социальной дистанции, Зрители были без защитных масок.