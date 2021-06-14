Миллиардер Олег Дерипаска назвал предсказуемым отказ американского суда отменить введенные против него санкции

Дерипаска сказал, что его иск отклонен по формальным поводам. А несправедливое решение отзовется на благосостоянии сотен тысяч людей по всему миру. Предприниматель, которого цитирует ТАСС уверяет, что изначально обвинения против него выдвинуты на основе нескольких бульварных статей и на процессе он был не равноправной стороной. «Это все равно, что играть в покер с завязанными глазами и открытыми картами» – добавил бизнесмен. Минфин США ввел санкции против Дерипаски три года назад.

Судя по появившимся в газете Файненшиал Таймс материалам все шесть оснований для рестрикций приводились без указания источника и вольно трактовались судом.

Как сообщают РИА-новости его обвинили в отмывании денег в интересах президента России Владимира Путина, что Дерипаска считает абсурдом. Тем не менее, он был вынужден снизить свое участия в ряде организаций, в частности, в Русале и Ен+ и Евросибэнерго. После этого санкции с этих компаний были сняты.

Олег Дерипаска оценивает сумму нанесенного ему ущерба в 7 с половиной миллиардов долларов.