Новосибирские спасатели говорят, что смогли ликвидировать открытое горение на автозаправке

При этом пострадали 25 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, передает агентство РИА Новости. Во время пожара прогремели не менее пяти взрывов. Огонь охватил площадь в 1200 кв. метров. По предварительной версии, причиной взрыва стал выброс газа.
2021-06-14T17:30:49+03:00
2021-06-14T17:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 14 июня 2021
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