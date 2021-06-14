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17:30, 14 июня 2021

Новосибирские спасатели говорят, что смогли ликвидировать открытое горение на автозаправке

При этом пострадали 25 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, передает агентство РИА Новости. Во время пожара прогремели не менее пяти взрывов. Огонь охватил площадь в 1200 кв. метров. По предварительной версии, причиной взрыва стал выброс газа.


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