Новосибирские спасатели говорят, что смогли ликвидировать открытое горение на автозаправке

При этом пострадали 25 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, передает агентство РИА Новости. Во время пожара прогремели не менее пяти взрывов. Огонь охватил площадь в 1200 кв. метров. По предварительной версии, причиной взрыва стал выброс газа.