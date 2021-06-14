Новым премьер-министром Израиля становится Нафтали Беннет

За утверждение нового кабинета министров накануне проголосовали депутаты парламента. Таким образом завершается 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху. Он и его соратники переходят в оппозицию. Через 2 года премьерский пост может достаться одному из лидеров правящей коалиции, центристу Яиру Лапиду, который сейчас является новым министром иностранных дел. Лапид отметил, что правительство должно работать вместе, чтобы достичь успехов.

Тем временем Нафтали Беннет пообещал работать со всей ответственностью, чтобы устранить раскол в нации.

