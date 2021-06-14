Арестованный в Минске журналист Роман Протасевич утверждает, что в СИЗО его не били

По его словам, также на него не оказывали давление. Сегодня он стал участником пресс-конференции о ситуации вокруг вынужденной посадки самолета компании Ryanair, которую проводили представители белорусских властей и следственных органов.

Протасевич добавил, что готов пройти независимую медицинскую экспертизу для подтверждения отсутствия побоев. В свою очередь журналисты британской медиакорпорации ВВС объявили, что ушли с пресс-конференции, поскольку считают, что Протасевич участвует в мероприятии против своей воли.