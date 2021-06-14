Число пострадавших в результате пожара на АЗС в Новосибирске, по данным агентства ТАСС, достигло 21

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На газовой автозаправочной станции «Еврогаз» произошло несколько взрывов. Как следует из опубликованных фотографий и видеозаписей, огромный столб дыма и пламени поднялся на несколько десятков метров. На протяжении нескольких часов спасатели пытались локализовать пожар – им это удалось на площади чуть более 1 тысячи кв.м. При этом мелкие газовые баллоны все еще продолжают взрываться. Пожарные вынуждены работать из укрытия. При этом они уверяют, что дальнейшей угрозы распространения огня нет. Между тем, как сообщает новосибирское интернет-издание NGS.ru, из-за взрывов чуть не загорелась квартира в располагающемся неподалеку девятиэтажном доме. Пожарные заметили это и потушили пламя еще до возникновения серьезного пожара.

По последним данные, первые взрывы на АЗС могли произойти непосредственно во время заправки одного из автомобилей. Причины при этом пока не ясны. Из более чем двух десятков пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Свою проверку инцидента в Новосибирске начала прокуратура.