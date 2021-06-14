Портрет Навального появился на одной из стен в Женеве перед встречей российского и американского президентов

Граффити повторяет рисунок, который был сделан в центре Санкт-Петербурга на трансформаторной будке. Помимо изображения Навальноого, там есть надпись на французском «Герой нашего времени», передает телеканал «Дождь».

Тем временем представители русскоязычной диаспоры в Швейцарии планируют завтра, за день до встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным провести в Женеве митинг c требованием освобождения Навального, а также выступят против «политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России».