Журналисты ВВС ушли с пресс-конференции белорусского МИДа о ситуации с самолетом компании Ryanair

Журналисты британской медиакорпорации ВВС ушли с пресс-конференции белорусского МИДа о ситуации с самолетом компании Ryanair. Это было сделано в знак протеста против того, что журналиста Романа Протасевича, по их мнению, принуждают участвовать в мероприятии, написал в своем твиттере один из корреспондентов.

Протасевич стал сегодня одним из участников пресс-конференции. Он появился в зале без наручников, и сказал, что к нему не применяли насилия, сам он сотрудничает со следствием. Роман Протасевич был задержан после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.