По уточненным данным, 16 человек пострадали в результате пожара и взрыва на газовой АЗС в Новосибирске

Медики уточнили, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии.

В МЧС утверждают, что угрозы близлежащим жилым домам нет. К тушению пожара привлечены 70 человек и 20 единиц техники. Корреспондент ТАСС сообщает, что в районе заправки плотное задымление, слышны взрывы. В данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По факту пожара на АЗС Следственный комитет возбудил уголовное дело.

