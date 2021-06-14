Украина ждет от НАТО сигналов о перспективах страны по вопросу евро-атлантической интеграции

Пока что Украина надеется получить План действий, который должен привести страну в северо-атлантический военный блок. Президент Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО по телефону обсудил этот вопрос с британским премьером Борисом Джонсоном и по итогам разговора объявил о наступлении того часа, когда партнеры и союзники должны поддержать Украину конкретными шагами и действиями.

Его британский собеседник подбодрил Зеленского, сказав о незыблемости подхода по вопросу о территориальной целостности и традиционно выразил обеспокоенность активностью России на южных границах. На самом саммите, однако, какие-либо временные рамки называть отказались. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенбюерг сказа, что о сроках не говорилось ранее и не будет сказано теперь

Как заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, до начала процесса вступления в НАТО Украина и Грузия должны решить свои территориальные проблемы.