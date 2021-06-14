Президент России Владимир Путин утверждает, что российские власти не занимаются убийствами политических оппонентов. Он заявил об этом американскому телеканалу NВС.

На вопрос ведущего американского телеканала NBC было ли «совпадением» то, что в последние годы убили сразу нескольких политических соперников Владимира Путина он ответил, что в России «нет такого рода привычки – убивать кого-либо». Слова российского президента телеканал привел в переводе на английский язык.

В этом же разговоре ведущий спросил, является ли Владимир Путин убийцей, и напомнил о мартовском интервью Джо Байдена, где поднималась эта тема. Российский президент снова не ответил прямо. Он лишь отметил, что за время пребывания в должности уже привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, и добавил, что ничего из этого его уже не удивляет.

Еще одной темой разговора стал Фонд Борьбы с Коррупцией*, который российские власти объявили и иностранным агентом, и экстремистской организацией. Владимир Путин отказался считать это политической нетерпимостью и преследованием несогласных. Он сказал, что российские власти видят это совсем по-другому.

Помимо прочего, президент также выразил надежду на сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере борьбы с киберпреступностью. Еще Путин объявил, что Россия не намерена прекращать совместную работу с США в космосе.

Это интервью выходит накануне личной встречи президентов России и Соединённых Штатов. Она должна состояться в Швейцарии в эту среду.

* — деятельность организации запрещена