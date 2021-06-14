На пресс-конференцию в Национальный пресс-центр Белоруссии из СИЗО доставили Романа Протасевича

В национальном пресс-центре Белоруссии начинается брифинг министерства иностранных дел. Там обсудят в том числе развитие ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» Афины — Вильнюс.

Кроме того, как сообщает Интерфакс, планируется обсуждение новых обстоятельств вокруг дела журналиста и бывшего главреда телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что Роман Протасевич изъявил желание выступить перед СМИ, ему эта возможность предоставлена легально.

«Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь», — заявил Глаз.