Полицейские из Польши приехали в Петербург перед сегодняшним матчем сборных Польши и Словакии

По данным оргкомитета Чемпионата Европы, на игре будет присутствовать около 17 тысяч зрителей.

Как сообщает Интерфакс, во время матча Россия-Бельгия 12 июня российским полицейским помогали бельгийские коллеги. Кроме того, в Петербург небольшим составом прибыли сотрудники полиции из Словакии. Ожидаются полицейские из Финляндии и Швеции.

