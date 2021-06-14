Восемь человек пострадали в результате пожара и на газовой АЗС в Новосибирске

Это сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. По их данным, среди тех, кто обратился за медицинской помощью, двое сотрудников МЧС.

Источник в экстренных службах заявил, что угрозы жилым домам нет, но огонь может перейти на близлежащий склад. Сейчас пожарные пытаются этого не допустить.