Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова разговаривать с США по вопросам кибербезопасности, но, по его словам, Вашингтон отказывался от совместной работы. Он сказал об этом в интервью американскому телеканалу NВС.
2021-06-14T15:31:28+03:00
2021-06-14T15:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 14 июня 2021
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