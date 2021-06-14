Российского посла вызвали в МИД Дании из-за сообщений о нарушении границ воздушного пространства страны российскими военными самолетами. По данным датского Министерства обороны, за сутки это произошло дважды. Дания намерена поднять этот вопрос на саммите НАТО.
2021-06-14T15:30:38+03:00
2021-06-14T15:30:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 14 июня 2021
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