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15:30, 14 июня 2021

Российского посла вызвали в МИД Дании из-за сообщений о нарушении границ воздушного пространства страны

Российского посла вызвали в МИД Дании из-за сообщений о нарушении границ воздушного пространства страны российскими военными самолетами. По данным датского Министерства обороны, за сутки это произошло дважды. Дания намерена поднять этот вопрос на саммите НАТО.


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