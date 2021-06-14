Столичные власти, как объявил заммэра Москвы Владимир Ефимов, не планируют дополнительно помогать бизнесу

В городе тем временем объявили выходные дни с сохранением заработной платы.

Ограничения, связанные с коронавирусом, вводятся всего на неделю, поэтому введения дополнительных мер поддержки для предпринимателей пока не предусматривается. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он добавил, что что нерабочие дни введены в первую очередь для офисных сотрудников, а предприятия непрерывного цикла и важнейшие сервисы просто должны перевести на удалённую работу тридцать процентов персонала. Чиновник отметил, что эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных объектов, то есть московские заводы продолжат работу в обычном режиме.

Ранее столичные власти до двадцатого июня ужесточили антикоронавирусные меры. Закрылись детские игровые комнаты и ресторанные дворики. Из-за этого решения в Москве в этом году не будут проводить крупный выпускной для школьников в парке Горького.

Новые ограничения ввели в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, она увеличилась примерно в полтора раза.