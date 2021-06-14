Путин заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это относится и к инциденту с Навальным

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это относится и к прошлогоднему инциденту с Алексеем Навальным. «В России нет такого обычая кого-либо убивать», — сказал Путин в интервью американскому каналу NВС.

Путин добавил, что с Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. Так Путин ответил на ремарку ведущего Кейра Симмонса о том, что Навальный не просто очередной заключенный.

Полная версия интервью будет показана сегодня, за два дня до переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Российский руководитель выразил надежду на то, что со стороны действующего президента США не будет «импульсивных шагов». Путин также сказал, что не переживает по поводу заявления Байдена на свой счет в марте этого года. Он добавил, что привык к разного рода атакам под любыми предлогами и ничему не удивляется.

