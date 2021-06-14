Система должна заработать к 1 июля. Сертификат должен выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что предъявитель привился от коронавируса, имеет отрицательный тест или излечился от инфекции.
Совет ЕС разрешил свободно совершать поездки в пределах Евросоюза гражданам, прошедшим полную вакцинацию
Система должна заработать к 1 июля. Сертификат должен выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что предъявитель привился от коронавируса, имеет отрицательный тест или излечился от инфекции.