Z Архив новостей новости
5 3 6 1240
14:33, 14 июня 2021

Совет ЕС разрешил свободно совершать поездки в пределах Евросоюза гражданам, прошедшим полную вакцинацию

Система должна заработать к 1 июля. Сертификат должен выдаваться бесплатно, в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что предъявитель привился от коронавируса, имеет отрицательный тест или излечился от инфекции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 141 6 19276 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Поддерживаю от имени «Эха Москвы» Валерий Нечай: Попытку возбуждения уголовного дела на Арсения Веснина расцениваю как атаку на журналиста уважаемой радиостанции…

5 53 6 24700 07.06
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 16128 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 133 6 25722 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12972 08.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 15993 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23794 09.06
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Сидящему и Филипп Киркоров может выразить сочувствие. Другое дело – говорить: «Я за Навального, Навальный – наш президент, долой Путина». Гудков этого себе не позволял…

5 31 6 12760 07.06
#слушать 50:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 21 6 5166 13.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35835 09.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 55 6 14231 13:36
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Произошедшее в Дагестане — прямая дискриминация женщин по гендерному признаку Эти уродливые карикатуры на мужчин считают, что вправе распоряжаться женщинами и детьми как собственностью, делать из них слуг, инкубаторов, уборщиц…

5 50 6 12998 13.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 135 6 36273 08.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Оруэлл отдыхает Когда слушаю все эти евростенания о тоталитарных режимах, хакерах, которые жить не дают цивилизованным, то хочется спросить: вы серьезно?..

5 172 6 47967 10.06
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: «Мы тут остались на своих позициях» или «мы не нашли понимания» Если что-то сдвинется, это будет полная неожиданность для меня…

5 28 6 7829 11:56
Блоги

+ В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах…

5 83 6 23037 09.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Санкт-Петербург из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вводит новые ограничения С 17-го июня в городе приостановят работу детские комнаты, заведения общепита в торговых центрах, рестораны и кафе не смогут работать ночью…

5 2 6 13110
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 28 6 83196 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1979 13.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 137 6 196438 09.06
Блоги

+ Дарья Навальная: Это означает, что миру не плевать Дарья Навальная: Это означает, что миру не плевать Дочь Алексея Навального получила премию Женевского форума по правам человека вместо своего отца…

5 124 6 107168 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9150355
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4936430

Сегодня в эфире