В Киеве сообщили, что экипаж Ryanair не запрашивал украинских диспетчеров разрешения на посадку

В Киеве сообщили о том, что экипаж самолета Ryanair, который принудительно посадили в Минске, не запрашивал украинских диспетчеров разрешения на посадку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Украина , также как и еще несколько стран, отказалась принимать самолет после сообщения о бомбе на борту.

Руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения страны Украэрорух Андрей Ярмак заявил, что никаких запросов не поступало, Украина готова предъявить записи переговоров между экипажем и диспетчерами.

Версию Лукашенко не подтвердили и в Варшаве.

