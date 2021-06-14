Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партнеры по НАТО должны поддержать Украину конкретными решениями

Об этом Зеленский заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на нынешнем саммите не будут названы сроки вступления в НАТО Украины и Грузии. Столтенберг подчеркнул, что Россия не оказывает влияния на этот процесс.
2021-06-14T14:31:37+03:00
2021-06-14T15:46:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854630-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3473626.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)