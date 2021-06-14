Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партнеры по НАТО должны поддержать Украину конкретными решениями

Об этом Зеленский заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на нынешнем саммите не будут названы сроки вступления в НАТО Украины и Грузии. Столтенберг подчеркнул, что Россия не оказывает влияния на этот процесс.