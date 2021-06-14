Президент России Владимир Путин не против идеи обмена заключенными с США. Об этом российский руководитель заявил в интервью американскому каналу NВС. Путин также рассказал, что с Алексеем Навальным, отбывающим срок, обращаются так же, как и с другими заключенными.
2021-06-14T14:30:55+03:00
2021-06-14T14:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 14 июня 2021
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