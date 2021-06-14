Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Накануне парламент выразил доверие Коалиционному правительству, в котором не представлена партия Биньямина Нетаньяху. Он руководил правительством 12 лет.

Беннет признал, что его предшественник много сделал для Израиля, но отметил, что страна столкнулась с невиданным прежде расколом.

Биньямин Нетаньяху намерен остаться лидером партии Ликуд, которая контролирует четверть мест в парламенте.

Нетаньяху является фигурантом нескольких уголовных дел – его обвиняют в коррупции, злоупотреблении полномочиями.

