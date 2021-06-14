Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге предъявили обвинение по статье о разжигании вражды

Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге, по данным «Новой газеты», предъявили обвинение по статье о разжигании вражды. Суд в Минске ранее отказался удовлетворить ее жалобу на задержание в конце мая.

Адвокаты гражданки России, как рассказали источники издания, обнаружили протокол ее задержания. Из него следует, что Сапегу задерживали по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок. Однако в обвинении, как утверждается, пока говорится только о подозрениях в разжигании ненависти. Официально, несмотря на то, что Сапега содержится в СИЗО КГБ в Минске с конца мая, о том, какие статьи ей вменяют, так и не сообщалось. Как утверждают источники, не могут об этом говорить и адвокаты, поскольку их в жесткой форме предупредили об ответственности за разглашение тайны следствия.

В свою очередь, адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил, что против его подзащитной возбуждено два уголовных дела, по одному из которых россиянка признана подозреваемой. Юрист отметил, что снова будет обжаловать ее задержание.

Сапега летела одним рейсом из Афин в Вильнюс вместе с одним из основателей телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолет, в котором они находились, был принудительно посажен в Минске якобы из-за поступившей угрозы взрыва. Позднее появились видеозаписи, где россиянка, в частности, утверждала, что редактировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковались данные о белорусских силовиках. Родственники Сапеги сомневаются в искренности этих показаний.

Между тем анонимный телеграм-канал «Желтые сливы», в котором ранее публиковались видеозаписи с участием Протасевича и Сапеги, сообщил, что белорусские власти проведут пресс-конференцию, посвященную уголовному делу.