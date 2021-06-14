Чеченские власти: Правозащитники причастны к похищению местной жительницы Халимат Тарамовой

Чеченские власти утверждают, что правозащитники причастны к похищению местной жительницы Халимат Тарамовой, а местные силовики действовали строго в рамках закона. Министр по делам национальностей Ахмет Дудаев вновь заявил, что в регионе нет представителей сексуальных меньшинств.

На телеканале Грозный.ТВ появилось видео, на котором Тарамова говорит, что чувствует себя хорошо и что ее права не нарушаются. При этом девушка говорит, что у нее есть психологические расстройства.

Ранее силовики ворвались в Махачкале в квартиру, где находились жертвы домашнего насилия и задержали, в том числе, Халимат Тарамову. Правозащитники предупреждали, что власти Чечни могут оказать на девушку давление.

