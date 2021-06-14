Столичные власти пока не намерены поддерживать бизнес в нерабочие дни, введённые Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом москвичам, которые сядут на скамейку в парке, пригрозили штрафом.

Затяжные выходные не затронут предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли и важнейшие сервисы. Они продолжат на этой неделе работать как обычно. При условии перевода на удалёнку 30 процентов сотрудников из числа не привитых, а также пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Поддержки предприятий пока не будет, рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он объяснил это тем, что ограничения ужесточили на неделю. Ефимов отметил, что нерабочие дни ввели главным образом для офисных сотрудников. Столичные власти также пригрозили штрафовать на 4 тысячи рублей москвичей, которые будут сидеть на скамейках в парках или находиться в беседках, об этом сообщил глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Дети не смогут качаться на качелях или кататься с горок — им запрещено пользоваться площадками. Распоряжение касается парков, несмотря на это коммунальщики стали огораживать лентами площадки во дворах — фотографии очевидцев появились в соцсетях. Из-за ухудшения ситуации с ковидом министерство образования рекомендовало столичным вузам перейти на удалёнку. Если это сделать невозможно — строго соблюдать все антиковидные меры. Нельзя работать ночью барам, ресторанам, кафе и клубам. В Москве за сутки выявили почти 6600 новых заражённых, 72 человека умерли. Ужесточают меры и в Подмосковье, где ковид за минувший день нашли у более тысячи жителей региона впервые с начала февраля. Власти ввели в общественных местах обязательный режим ношения масок. В них нужно находиться в магазинах, аптеках, общественном транспорте, медицинских организациях. Без масок могут не пустить даже на работу. Мера не затронет тех, кто привился от коронавируса.

Среди москвичей, которые сделают прививку, столичные власти разыграют автомобили, а подмосковные – 3хкомнатную квартиру в Серпухове.

На фоне пандемии численность населения России по итогам 2020 года сократилась более чем на 500 тысяч человек, — следует из предварительной оценки Росстата. Таких показателей не было с 2005 года, — пишет газета РБК.

По оценке правительства, население России будет сокращаться на протяжении четырех лет, затем возможно улучшение ситуации.