В Санкт-Петербурге, вслед за Москвой решили ужесточить ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Впрочем, они начнут действовать с 17 июня, после того, как на Чемпионате Европы по футболу сыграют сборные России и Финляндии.

Смольный временно приостановил проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в точках общепита и работу ресторанных двориков. Исключения, как и в предыдущий рост заболеваемости сделали для тех кафе и столовых, который расположены на вокзалах, в аэропорту и на заправоках. Не попадают под запрет и службы доставки еды. Рестораны закрываются для посетителей с двух ночи до шести утра. Однако можно работать на вынос. Не стали ограничивать и работу столовых на предприятиях. Приостанавливается работа детских комнат в ресторанах, кафе, а в торговых центрах — работа всех объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров. Уменьшается разрешённая заполняемость кинозалов с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей концертов не может превышать 3 тысяч человек. Посетители всех мероприятий численностью более 75 человек обязаны носить маски. Это касается и болельщиков в фан-зонах. Все эти Ограничения вступают в силу с этого четверга.

По официальным данным, за все время пандемии от последствий коронавируса в Петербурге скончались почти 15 тысяч человек.

