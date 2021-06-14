Федеральный суд округа Колумбия в США отклонил иск российсокго бизнесмена Олега Дерипаски к американскому Министерству финансов. Дерипаска добивается отмены санкций, он утверждает, что из-за ограничений его состояние уменьшилось на 7 с половиной миллиардов долларов.
2021-06-14T13:35:06+03:00
2021-06-14T13:35:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854612-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)