Федеральный суд округа Колумбия в США отклонил иск российсокго бизнесмена Олега Дерипаски к американскому Министерству финансов. Дерипаска добивается отмены санкций, он утверждает, что из-за ограничений его состояние уменьшилось на 7 с половиной миллиардов долларов.