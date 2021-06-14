Столичные власти заявляют, что пока не планируют новые меры поддержки бизнеса в условиях новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ограничения вводятся всего на неделю, — сказал ТАСС заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни продлеваются с 15 по 19-е июня с сохранением зарплаты для работников.

Московским ресторанам, кафе, барам и ночным клубам запрещено работать ночью кроме обслуживания на вынос. Также до 20-го июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах.

