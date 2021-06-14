Адвокат Филанович: Россиянка Софья Сапега стала фигуранткой двух уголовных дел в Белоруссии

Россиянка Софья Сапега стала фигуранткой двух уголовных дел в Белоруссии, — рассказал один из адвокатов, Александр Филанович. Он уточнил, что одно дело было возбуждено 23 мая, а второе 25-го. Филанович не уточнил суть обвинений, а также статус Сапеги по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.

Сегодня суд в Минске снова оставил Сапегу под арестом. Заседание проходило в закрытом режиме. Сама девушка при этом не присутствовала.

Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с ее молодым человеком, журналистом Романом Протасевичем. В чем ее обвиняют , до сих пор неизвестно. По информации «Новой газеты», Сапегу подозревают по статьям об организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды.

МИД России утверждает, что делает все возможное для защиты россиянки.

