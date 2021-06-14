Чешские предприниматели по данным местной прессы намерены открыть бизнес-центр в Москве

Это решение принято на фоне обострения между двумя странами.

Бизнесмены опасаются потери связей с партнёрами из России. По мнению предпринимателей, деловой центр, который они предложили создать, поможет развитию контактов, пишет чешская газета Господаржске новины. Она отмечает, что местные предприниматели после сокращения в России штата чешского посольства лишились дипломатической поддержки. Планы бизнеса, решившего открыть центр в Москве по примеру немцев и австрийцев, поддержал МИД Чехии. На эти цели Прага может выделить около двухсот тысяч евро, сказали во внешнеполитическом ведомстве. Если всё пойдёт по плану – бизнес-центр заработает в столице осенью. Напомню, весной после того как Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 м году тогда погибли два человека – отношения между двумя странами ухудшились. Прага и Москва провели массовую высылку дипломатов. В мае российские власти включили Чехию наряду с США в список недружественных государств. Праге разрешили нанимать для работы в дипмиссии в нашей стране не более 19 россиян.

Чехия осудила действия Москвы и назвала шагом к эскалации включение в список недружественных стран.