Арестованной в Белоруссии гражданке России Софье Сапеге предъявили обвинение по статье о разжигании вражды

Арестованной в Белоруссии гражданке России Софье Сапеге, по данным источника «Новой газеты», предъявили обвинение по статье о разжигании вражды. Сегодня суд в Минске отказался удовлетворить жалобу россиянки на задержание. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в производстве два уголовных дела. По одному из них она признана подозреваемой.

Софья Сапега была задержана в конце мая в минском аэропорту вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.